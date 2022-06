Łotwa walczy z rosyjską telewizją. 80 kanałów na liście

Łotewska Krajowa Rada do spraw Mediów Elektronicznych zakazała transmisji ostatnich 80 rosyjskich kanałów telewizyjnych wciąż dostępnych dla widzów w tym kraju - podała agencja Delfi. Decyzja wejdzie w życie 9 czerwca i ma obowiązywać do czasu zakończenia wojny w Ukrainie, a także do czasu zwrotu okupowanego Krymu przez Rosję.

Łotewska Krajowa Rada do spraw Mediów Elektronicznych (NEPLP) decyzję o zablokowaniu rosyjskich kanałów, w tym rozrywkowych, podjęła na początku marca. Spółka Global Media, która zajmuje się retransmisją rosyjskich kanałów telewizyjnych na Łotwie, złożyła pozew do sądu w tej sprawie.

NEPLP odwołała się od tej decyzji do sądu wyższej instancji. 26 maja łotewski Sejm przyjął w ostatnim czytaniu poprawki do ustawy o elektronicznych środkach masowego przekazu, które dają Krajowej Radzie do spraw Mediów Elektronicznych prawo do ograniczania programów zagranicznych, jeśli powstają one w krajach zagrażających suwerenności innych państw.