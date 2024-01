Chcą wydalić prawie tysiąc obywateli Rosji, ale "nie wiedzą, co się z nimi dzieje"

Łotewski urząd do spraw obywatelstwa i migracji nie wie, co dzieje się z około tysiącem obywateli Rosji, którzy mogą podlegać wydaleniu z kraju, ponieważ nie zdali egzaminu z języka łotewskiego.

Szefowa łotewskiego urzędu ds. obywatelstwa i migracji Maira Roze poinformowała we wtorek, że instytucja wysłała po raz drugi listy do 985 obywateli Rosji , którzy powinni opuścić Łotwę w związku z niewypełnieniem wymogów ustawy o imigracji.

Osoby te nie zdały egzaminu z języka łotewskiego ani nie złożyły żadnych wniosków o pobyt w kraju. Roze przekazała, że urząd "nie wie, co dzieje się z 985 osobami", do których skierowano pisma. Odbiorcy mają teraz dwa tygodnie na ustosunkowanie się do listów.