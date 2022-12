Stany Zjednoczone zatwierdziły plany wzmocnienia obecności swoich wojsk w państwach bałtyckich - podała agencja LETA, cytując ministra obrony Łotwy. Ma być to realizacja zapowiedzi prezydenta Joe Bidena z czerwcowego szczytu NATO w Madrycie.

- Kiedy nasi transatlantyccy partnerzy mówią o obronie państw bałtyckich, nie żartują. Rząd USA rozumie, że odstraszanie opiera się na silnej obecności i współpracy - powiedział szef łotewskiego MON Artis Pabriks, cytowany przez agencję. - Nasi sojusznicy zawsze wspierali niepodległość państw bałtyckich i dziś, oceniając ryzyka geopolityczne, przekonująco pokazują, że nadal będą to robić - dodał.

Wcześniej estoński minister obrony Hanno Pevkur poinformował że do jego kraju mają trafić pododdziały piechoty oraz pluton operujący systemami artyleryjskimi HIMARS .

Joe Biden zapowiedział wsparcie

30 czerwca prezydent USA Joe Biden - podsumowując zakończony szczyt NATO w Madrycie - napisał, że "wcześniej w tym roku USA wysłały dodatkowe 20 tysięcy wojsk do Europy, by wzmocnić nasz sojusz w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i zmieniające się środowisko bezpieczeństwa". "Będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił, by zapewnić obronę naszym sojusznikom" - zapewnił wtedy.