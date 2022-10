Szef dyplomacji Łotwy wykluczył azyl dla Rosjan uciekających przed mobilizacją

W wywiadzie dla telewizji Nastojaszczeje Wriemia (projektu Radia Swoboda) szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkeviczs powiedział, że Rosjanie uciekający z kraju "nie są przeciwko wojnie, a tylko przeciw mobilizacji". - Jeśli uważacie, że to, co teraz się dzieje, jest niedopuszczalne, to występujcie przeciwko władzom rosyjskim. Nie przekonuje mnie argument, że "docisnęli nas już tak, że nikt nie może wyjść na ulice" - powiedział Rinkeviczs.

Łotwa będzie zmniejszać liczbę zezwoleń na pobyt Rosjan

- Nie myślę, by był to szantaż albo presja. Uważam, że 24 lutego bardzo ostro zmienił postawę wobec Rosji. To nie jest wina tylko jednego człowieka, choć wielu ludzi mówi o "wojnie Putina". My tutaj widzimy to jako wojnę Rosji - powiedział szef dyplomacji Łotwy.