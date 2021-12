Czy Putin zaatakuje Ukrainę? Łotewski minister: być może astrologia zna odpowiedź

Reuters przypomina we wtorkowym wywiadzie z szefem łotewskiej dyplomacji, że według szacunków amerykańskiego wywiadu ​​Rosja może planować wielofrontową ofensywę na Ukrainę już w przyszłym roku z udziałem do 175 tysięcy żołnierzy.

"Być może trzeba użyć astrologii"

Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, to Zachód - jak stwierdził - powinien przygotować bardzo silny pakiet sankcji gospodarczych, w tym odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu płatności SWIFT używanego przez banki na całym świecie i nałożenie sankcji za warty 11 miliardów dolarów rurociąg Nord Stream 2.

- Widząc, co dzieje się teraz na Ukrainie i wokół niej, musimy również zweryfikować, na jakim etapie znajdujemy się w zakresie obrony wschodniej flanki NATO. Oznacza to więcej zdolności, które mogłyby faktycznie wysłać bardzo silny odstraszający sygnał do Rosji - dodał.