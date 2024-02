Służby bezpieczeństwa Łotwy: rosyjskie elity częściej rozmawiają o "życiu po Putinie"

Według służb łotewskich rosyjskie władze są przekonane, że posiadają wystarczające zdolności militarne, by prowadzić wojnę w perspektywie długoterminowej. Dlatego rosyjska strategia polega na tym, by kontynuować wojnę, dopóki Ukraina nie będzie już mogła stawiać jej czoła.

Reżim Putina uważa, że Zachód jest zmęczony wojną i nie jest gotowy, by wspierać Ukrainę w długiej perspektywie. Jest też przekonany, że rosyjskie wojska zdecydowanie wygrywają - dodało SAB. Dlatego według rosyjskiej elity to odpowiedni czas, by zasygnalizować fałszywą gotowość do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Ukrainą. Dzięki temu Rosja zakończyłaby wojnę z pozycji siły.