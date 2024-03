Na terytorium Łotwy próbowały przedostać się osoby, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych. Straż graniczna udaremniła to działanie - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

"Kłamią na temat celu przedostania się na Łotwę"

Jak mówił, te osoby "próbują nielegalnie przedostać się na Łotwę". - Zatrzymywaliśmy takie osoby. Przede wszystkim kłamią na temat celu przedostania się na Łotwę. (...) Nie mówią, że przybywają tu, na przykład, by coś podpalić, czy wysadzić w powietrze, ale ich profil świadczy co najmniej o byłej przynależności do służb specjalnych - wyjaśnił. Jak dodał, takie osoby były wydalane z Łotwy.