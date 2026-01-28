Według prokuratury - przekazała agencja LETA - 71-letni Alexander Gaponienko celowo rozpowszechniał nieprawdziwe i sfabrykowane treści mające na celu przedstawienie Łotyszy jako ludzi wrogich wobec rosyjskiej mniejszości na Łotwie, w tym o rzekomych prześladowaniach Rosjan, zakazie posługiwania się językiem rosyjskim i zamykaniu szkół rosyjskojęzycznych na terenie kraju, jak i aktach ludobójstwa na tle etnicznym.
Gaponienko, utytułowany ekonomista, pracował jako badacz i wykładowca akademicki w Rydze. W zamieszkanej przez około 1,8 mln osób Łotwie, rosyjska mniejszość stanowi ponad jedną czwartą społeczeństwa, a rosyjskim językiem - jako głównym - posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec.
Gaponienko rozpowszechniał fałszywe informacje
Jak wynika z akt sprawy, według Gaponienki jednym z rozwiązań mających na celu powstrzymanie prześladowań Rosjan mogłaby być rosyjska inwazja na państwa bałtyckie, w tym na Łotwę, do której należy nie tylko się przygotować, ale także zapewnić w odpowiednim czasie gotowość ideologiczną. Skazany przedstawiał takie pomysły m.in. na konferencjach czy wystąpieniach oraz w publikowanych artykułach.
Tym samym - podkreślono - wspierając państwo agresora przyczynił się do przeprowadzenia działań skierowanych przeciwko niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej oraz porządkowi państwowemu i bezpieczeństwu Łotwy.
Gaponienko był często wymieniany w corocznych raportach służb bezpieczeństwa Łotwy. Od lutego 2025 roku przebywa w areszcie.
Był już wcześniej oskarżany i usłyszał wyroki skazujące, m.in. za rozpowszechnianie fałszywych informacji. W jednym ze swoich artykułów ogłosił, że żołnierze amerykańskich sił specjalnych przybędą na Łotwę i podszywając się pod rosyjskich rebeliantów będą organizować masowe zamieszki w kraju, aby stworzyć pretekst do działań przeciwko liderom ruchu prorosyjskiego.
