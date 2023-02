Pożar fabryki dronów na Łotwie. Media: urządzenia z tych zakładów trafiały na Ukrainę

czytaj dalej

Polscy strażacy prowadzą akcję ratowniczą w rejonie tureckiego miasta Besni, 50 kilometrów od stolicy prowincji, Adiyaman. We wtorek po południu dotarły informacje o kolejnych sukcesach. Do wieczora spod gruzów udało się wydobyć trzy żywe osoby. Komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak zapowiedział, że do działań w nocy skierowane zostaną wszystkie polskie zespoły, które przybyły do Turcji.