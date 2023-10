Muszą opuścić Łotwę. Rosjanie otrzymują wilcze bilety

czytaj dalej

Na piątek zaplanowano próbne ewakuacje ze szpitali na Polach Flegrejskich w południowych Włoszech. To ćwiczenia na wypadek silnego trzęsienia ziemi na terenie superwulkanu. W ciągu ostatnich tygodni doszło tam do serii wstrząsów, co spowodowało obawy ludności i apele ekspertów o opracowanie planów ewakuacji.