We wtorek na X minister obrony Łotwy Andris Spruds napisał, że w ramach "dążenia do kompleksowej obrony narodowej" jest zwolennikiem obowiązkowego poboru kobiet do służby wojskowej. "Rok 2028 mógłby być optymalnym, by rozpocząć ten proces" - napisał. Spruds dodał, że do tego czasu konieczne jest prowadzenie debaty publicznej w sprawie, poprawa infrastruktury i zapewnienie zaopatrzenia dostosowanego do kobiet.