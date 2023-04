Minister obrony Łotwy: dostarczymy Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger

- Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger - poinformowała w piątek łotewska minister obrony Inara Murniece podczas obrad grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. - Uczynimy wszystko, co możliwe, by zostały one przekazane tak szybko, jak to możliwe - powiedziała minister, cytowana przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.