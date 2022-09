Katastrofa samolotu Cessna 551 na Bałtyku. Ekspert o możliwej przyczynie wypadku

Przyczyną wypadku cessny 551, która rozbiła się w niedzielę na Morzu Bałtyckim nieopodal wybrzeża Łotwy, mogła być dekompresja - przekazał ekspert do spraw bezpieczeństwa w lotnictwie Hans Kjall, cytowany przez niemieckie i skandynawskie media. Jego zdaniem pilot mógł nie zdążyć wyłączyć autopilota, by w wystarczająco krótkim czasie zejść na niższą wysokość.

Zarejestrowany w Austrii samolot Cessna 551 wystartował z Jerez w południowej Hiszpanii o godzinie 14.56. Według szwedzkiego dziennika "Aftonbladet" miał lecieć do Kolonii. Jak pokazał jednak serwis FlightRadar24 śledzący ruch w powietrzu, samolot dwukrotnie skręcił - w Paryżu i Kolonii, po czym skierował się prosto nad Bałtyk, mijając szwedzką wyspę Gotlandię. O godzinie 19.37 został wymieniony w rejestrze śledzeniu lotów jako szybko tracący prędkość i wysokość. Potem zniknął z radaru.

Ekspert o możliwej przyczynie katastrofy na Bałtyku

Skandynawskie i niemieckie media cytują rozmowę, którą szwedzka agencja informacyjna TT przeprowadziła z ekspertem do sprawy bezpieczeństwa w lotnictwie Hansem Kjallem z Nordic Safety Analysis Group. W jego opinii na pokładzie samolotu mogło dojść do dekompresji, co spowodowało, że obecne w nim osoby straciły przytomność. - Z jakiegoś powodu hermetyczna kabina stała się nieszczelna - powiedział.