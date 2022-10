Ekspert: łotewscy Rosjanie zaczęli popierać różne partie

W tym sensie - według niego - najlepiej poradziło sobie ugrupowanie Za Stabilność, które zdobyło 6,8 proc. i weszło do Sejmu. - Ten wynik nie jest dużym dla partii, więc nie można stwierdzić, że Za Stabilność przejęła pozycję "głównej partii" rosyjskojęzycznych - podkreślił socjolog.

- Podczas gdy w poprzednich wyborach rosyjskojęzyczny elektorat był dosyć jednorodny pod względem swoich wyborów politycznych, tegoroczne wybory pokazały, że grupa ta nie wpisuje się w te same ramy ideologiczne. Oznacza to, że ich głosy wędrują obecnie do szerszego spektrum politycznego - dodał szef ośrodka badającego opinię publiczną SKDS.