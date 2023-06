Pierwsza w UE osoba otwarcie homoseksualna, która została głową państwa. "Riga Pride" składa gratulacje

49-letni Edgars Rinkeviczs zwyciężył w środowym głosowaniu w łotewskim parlamencie i został wybrany na prezydenta . Funkcję tę będzie pełnił cztery lata. Polityk do tej pory zajmował ważne stanowisko w rządzie - od ponad dekady był ministrem spraw zagranicznych.

"Riga Pride" składa gratulacje

Wybór Rinkeviczsa na prezydenta z zadowoleniem przyjęły grupy broniące praw osób LGBTQ. "Washington Post" zauważa, że będzie on bowiem pierwszą osobą otwarcie homoseksualną, stojącą na czele państwa w UE. Gratulacje Rinkeviczsowi złożyła na Twitterze "Riga Pride", organizator marszu równości, który 3 czerwca przejdzie ulicami Rygi. Wybór Rinkeviczsa na prezydenta zapadł na kilka dni przed tym wydarzeniem, zauważa amerykański dziennik.

Coming out w 2014 roku: z dumą ogłaszam, że jestem gejem

W drugim tweecie, napisanym po łotewsku, zaapelował o uchwalenie praw dotyczących związków partnerskich w kraju, a swój wpis opatrzył hasztagiem #proudtobegay, czyli "dumny z bycia gejem". W rozmowie z Radiem Łotewskim powiedział wówczas, że nie uważa, że z powodu jego orientacji ludzie powinni zmienić swoje podejście wobec niego. - Czas, abyśmy byli bardziej otwarci i szczerzy. Wierzcie mi, że takie decyzje nie są łatwe do podjęcia i mogą zająć dużo czasu - podkreślał. - Rozważałem wszystkie pozytywne i negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć z mojej decyzji, i uznałem, że lepiej jest być uczciwym i mówić szczerze, a także zachęcać do dyskusji na temat tych spraw, w tym na temat zalegalizowania związków partnerskich, co jest skomplikowaną kwestią - wskazywał, cytowany przez "Baltic Times".