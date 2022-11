Pomnik polskich i łotewskich dowódców oblany farbą. "Być może to pijani chuligani. Druga wersja to zemsta"

Biała farba i obraźliwy napis

- Najpewniej stało się to nocą z 20 na 21 listopada. Ok. 9-10 lat temu na krzyżu także napisali obraźliwe wyrażenia, były małe, szybko je zlikwidowaliśmy. Teraz jest trudniej - i powierzchnia jest większa i wandale wykorzystali farbę alkidową, którą trudno jest usuwać podczas mrozu - powiedział LSM Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie. Łotewski portal opublikował też zdjęcia z miejsca zdarzenia autorstwa Stankiewicza.

Prezes związku dodał, że w czwartek wzrosły temperatury i od razu przystąpiono do usuwania farby. W pierwszej kolejności usunięto obraźliwy napis. Według Stankiewicza "pracy jest tam na kilka dni". - To akt wandalizmu. Już zwróciłem się na policję i przedstawiłem dowody - przestępcy zostawili na miejscu puszkę po farbie. Nie spieszę z wyciąganiem wniosków, żyjemy w napiętych czasach - dodał Stankiewicz

Jak mówił prezes Związku Polaków na Łotwie, "być może to pijani chuligani". - Druga wersja to zemsta: usunęliście nasze pomniki, to my zbezcześciliśmy wasze - powiedział. Wyraził przekonanie, że do podobnej sytuacji nie doszłoby, gdyby na miejscu znajdował się monitoring.