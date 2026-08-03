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Świat

Łotwa chce zamknąć ostatnie przejście graniczne z Białorusią. To odpowiedź na "hybrydową operację"

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Łotwa zamknęła jedno z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią
Obce drony wleciały na Łotwę z terytorium Rosji (07.05.2026)
Źródło wideo: TVN24, eng.lsm.lv
Źródło zdj. gł.: Reuters Archive
Należy całkowicie wstrzymać ruch na ostatnim czynnym łotewsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym - oświadczył szef resortu spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dombrava. Zdaniem ministra, ma to zagwarantować "nienaruszalność państwa" wobec wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

Według łotewskiego MSW utrzymywanie otwartego przejścia granicznego z Białorusią umożliwia reżimowi w Mińsku dalsze prowadzenie "długotrwałej hybrydowej operacji przeciwko Łotwie, a także stanowi dodatkowe narzędzie do wywierania nacisku, działań prowokacyjnych i wywiadowczych".

- Białoruś wykorzystuje imigrantów jako broń przeciwko Łotwie. W tym roku łotewskie służby udaremniły ponad dziewięć tysięcy prób przedostania się na terytorium naszego kraju - podkreślił Dombrava, uzasadniając przyjęcie niezbędnych zmian w prawie, które "zagwarantują nienaruszalność państwa". W ostatnich tygodniach, jak podawały łotewskie służby, presja na granicy staje się coraz większa.

Łotwa chce zamknąć ostatnie przejście graniczne z Białorusią

Agencja LETA pisze, że jeśli rząd poprze propozycję ministerstwa, będzie to oznaczać, że osoby fizyczne i pojazdy ciężarowe nie będą już mogły dostać się na Białoruś z Łotwy.

Paternieki-Grigorowszczina (około 80 km od Dyneburga), to obecnie jedyne oficjalne czynne lądowe przejście na granicy łotewsko-białoruskiej. Inne przejście - w Silene, zostało zamknięte jesienią 2023 roku w odpowiedzi na rosnącą także wówczas presję nielegalnej migracji ze strony Białorusi.

W piątek wieczorem ruch na przejściu w Paterniekach został tymczasowo wstrzymany, ze względu na - jak wtedy oficjalnie ogłoszono - "problemy techniczne" w działaniu systemu informatycznego do odprawy paszportowej.

Według łotewskiej telewizji LTV na przejściu utknęły ciężarówki, a ruch zablokowany jest w obie strony. Szacuje się, że przez kilka dni problem z przejazdem mógł dotyczyć około 600 pojazdów, a każdego dnia na granicę może przyjechać kolejnych 150 ciężarówek.

Straż Graniczna poinformowała również agencję LETA, że przyczyny i możliwy termin rozwiązania problemów nie są obecnie znane. Jednocześnie służby zaapelowały o korzystanie w razie potrzeby z przejść granicznych na Litwie.

Kryzys migracyjny na Łotwie

Pod koniec lipca rząd Łotwy przedłużył do końca roku zaostrzony reżim kontrolny w regionach przygranicznych.

Od początku tego roku łotewskie służby udaremniły blisko dziewięć tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W 2025 roku było to łącznie około 12 tysięcy przypadków. Migranci, którym udało się przedostać przez granicę, byli transportowani przez przemytników przez terytorium Łotwy między innymi furgonetkami, a także pojazdami służącymi niegdyś pracownikom komunikacji publicznej, poczty czy straży granicznej.

Od sierpnia 2021 roku, to jest od początku kryzysu migracyjnego na granicy wschodniej, do końca lipca 2026 roku łotewskie władze zapobiegły już blisko 50 tysiącom przypadków nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej przez obywateli państw trzecich.

Według rządu w Rydze działania reżimu białoruskiego pod przywództwem Alaksandra Łukaszenki, mające na celu wypchnięcie migrantów przez granice Łotwy, Litwy i Polski, są postrzegane jako jedna z metod wojny hybrydowej wymierzonej w kraje sąsiadujące.

W zeszły wtorek rząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej i rozbudowę koniecznej infrastruktury, w tym ogrodzenia i systemów nadzoru, dróg dojazdowych oraz rowów na terenach podmokłych.

Cała granica wschodnia Łotwy liczy 456,6 km, z czego 283 km dzieli z Rosją i 173 km - z Białorusią.

Źródło: PAP
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Tagi:
ŁotwaBiałoruśLitwaMigracjeAlaksandr Łukaszenka
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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