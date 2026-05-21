Świat Dron nad Łotwą. Ogłoszono alarm lotniczy

Kondratowicz o incydencie z dronem na Litwie. "Traktujemy to jak wypadek"

Łotewska armia powiadomiła około godziny 11 (godzina 10 w Polsce) o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy w czterech jednostkach administracyjnych: Lucyn, Krasław, Rzeżyca i Górna Dźwina, które znajdują się przy granicy z Rosją i Białorusią. Mieszkańcy tych okolic otrzymali powiadomienia telefoniczne z poleceniem, aby nie opuszczali swoich domów.

Łotewska armia podała informacje o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w czterech przygranicznych jednostkach administracyjnych kraju Źródło zdjęcia: Google Maps

Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne przekazały później, że w krajowej przestrzeni powietrznej został wykryty co najmniej jeden dron. We wpisie podano, że wspólnie z sojusznikami z państw NATO stale monitorowana jest przestrzeń powietrzna, aby zapewnić możliwość natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie. "Wzmocniliśmy również możliwości obrony przeciwlotniczej na wschodniej granicy poprzez skierowanie tam dodatkowych jednostek sił zbrojnych" - dodano.

❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.



Informējam, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados.



Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējam gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.… — NBS (@Latvijas_armija) May 21, 2026 Rozwiń

W środę przed południem, po wykryciu w pobliżu wschodniej granicy Litwy obiektu przypominającego bezzałogowy statek powietrzny, w części kraju został ogłoszony alarm lotniczy, który po kilku godzinach odwołano.

Nad krajami bałtyckimi aktywowano misję NATO

W związku z możliwym incydentem na Litwie aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad wileńskim portem lotniczym. Władze zaleciły mieszkańcom rejonu wileńskiego, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli między innymi prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene.

Dzień wcześniej, we wtorek, przestrzeń powietrzną Estonii naruszył dron, który został zestrzelony przez rumuńskie myśliwce F-16, uczestniczące w misji NATO na Litwie. Również we wtorek Łotwa poinformowała o bezzałogowcu zauważonym na terytorium tego państwa.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper potępiła w środę zagrożenia związane z naruszaniem przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich przez drony. Oceniła, że odpowiedzialność za wszystko, co się tam dzieje, ponosi Moskwa.

Według ukraińskiego MSZ Rosja celowo przekierowuje ukraińskie bezzałogowce na państwa bałtyckie. Wbrew kremlowskiej propagandzie te kraje nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję - oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

