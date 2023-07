140 godzin prac społecznych i grzywna za zniszczenie gniazda bociana. Zepchnął je z komina i spalił

czytaj dalej

Międzynarodowy zespół badaczy rozpoczął podróż na dno Bałtyku, by badać wrak promu Estonia. Statek zatonął w 1994 roku, zginęło wówczas 852 ludzi. Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof morskich XX wieku. Głośny film dokumentalny na temat przyczyn wypadku doprowadził do wznowienia dochodzenia.