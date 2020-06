Wraca do służby okręt, na którym ponad tysiąc marynarzy chorowało na COVID-19. "Zwróciliśmy go morzu"

Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wrócił do służby na Pacyfiku. - To symbol nadziei - ogłosił nowy kapitan okrętu Carlos Sardiello. Wcześniejszy dowódca, Brett Crozier, został usunięty z funkcji po tym, jak zaapelował do władz o pomoc po wykryciu na pokładzie jednostki ogniska epidemii COVID-19.

O powrocie okrętu USS Theodore Roosevelt do służby na Oceanie Spokojnym poinformowali w piątek przedstawiciele amerykańskiej marynarki wojennej. - Zwróciliśmy lotniskowiec morzu jako symbol nadziei i natchnienia - powiedział nowy kapitan jednostki Carlos Sardiello, cytowany przez agencję Reutera. Jego poprzednik, Brett Crozier, został pozbawiony dowództwa nad lotniskowcem na początku kwietnia, po tym, jak upubliczniono list z jego apelem do władz USA o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, by opanować ognisko choroby na pokładzie. Było to po wykryciu pierwszych stu przypadków COVID-19 wśród załogi.