Świat Lotniskowiec USS Abraham Lincoln zardzewiał na Bliskim Wschodzie. Jego stan "zszokował" obserwatorów Oprac. Justyna Sochacka |

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln jest już ponad osiem miesięcy na morzu Źródło wideo: Angelika Maj/TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

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USS Lincoln wraz z liczącą pięć tysięcy osób załogą zawinął w środę do portu w Tajlandii po 286 dniach na morzu. Według amerykańskich polityków ustanowił on współczesny rekord pod względem czasu na morzu bez zawijania do portu.

Stacja CNN przekazała, że stan okrętu "zszokował obserwatorów". Długi na 333 metrów okręt jest pokryty rdzą od dziobu po rufę.

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln zawinął do portu Laem Chabang w Tajlandii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

USS Lincoln wymaga konserwacji

Emerytowany kapitan amerykańskiej marynarki wojennej Carl Schuster wyjaśnił w rozmowie z CNN, że rdza w takiej skali nie jest czymś nadzwyczajnym na jednostce, która tak długo przebywała na morzu. Dodał, że część prac na wyższych partiach kadłuba można wykonać na morzu, ale skala problemu wymaga prac w porcie.

Marynarze będą musieli opuszać się wzdłuż kadłuba aż do linii wody, zeszlifować rdzę, nałożyć dwie warstwy antykorozyjnego podkładu, a na to kolejne dwie warstwy farby.

Według Schustera prace konserwacyjne potrwają około 30 dni.

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Rekordowo długa misja

USS Lincoln rozpoczął misję w listopadzie 2025 roku, wypływając z macierzystego portu w San Diego w Kalifornii. W styczniu okręt został skierowany na Bliski Wschód w związku z przygotowaniami do amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi. Lotniskowiec oraz stacjonujące na nim samoloty odegrały kluczową rolę w bombardowaniach Iranu. Okręt uczestniczył też w prowadzonej przez USA blokadzie irańskich portów.

W mediach pojawiały się informacje, że przedłużająca się misja i złe warunki panujące na okręcie spowodowały u żołnierzy problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym próby samobójcze. Pentagon zaprzeczył tym doniesieniom.