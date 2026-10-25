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Świat

Lotnisko w Rijadzie wznawia działalność mimo gróźb Huti

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Lotnisko w Rijadzie
Atak na lotnisko Króla Chalida w Rijadzie. Nagranie z monitoringu (10 października 2026 r.)
Źródło wideo: Saudi Ministry of Media / Reuters
Źródło zdj. gł.: Markus Mainka / Shutterstock.com
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Lotnisko w Rijadzie ogłosiło, że od niedzieli wznowi działalność dwóch terminali zamkniętych po krwawym ataku rakietowym. Jemeńscy rebelianci Huti grożą jednak, że port nadal jest celem wojskowym.

Lotnisko im. Króla Chalida zostało zamknięte po ataku rakietowym Huti z 10 października, w którym zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Był to jeden z najkrwawszych ataków na terytorium Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach.

Port częściowo wznowił działalność już 17 października, jednak linie lotnicze musiały uzyskiwać zgodę saudyjskiego urzędu lotnictwa cywilnego na każdy lot.

Od niedzieli terminal 1 będzie obsługiwał loty krajowe, a terminal 2 – międzynarodowe połączenia realizowane przez krajowych przewoźników. Władze portu we wpisie X zaapelowały do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u linii lotniczych przed przyjazdem na lotnisko.

Jemeńscy rebelianci Huti grożą, że port nadal jest celem wojskowym i wezwali pasażerów oraz linie lotnicze do niekorzystania z niego.

Ataki Huti na lotniska

W sobotę Huti oświadczyli, że w ciągu poprzednich 24 godzin zaatakowali m.in. lotniska w Rijadzie, Dammam i Nadżranie, a także saudyjską infrastrukturę naftową. Saudyjskie władze nie poinformowały jednak, by ataki spowodowały zniszczenia.

Od wznowienia w lipcu wojny w Jemenie wspierani przez Iran Huti i dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja niemal codziennie wymieniają ciosy. W ostatnich tygodniach rebelianci nasilili ataki na saudyjskie lotniska i instalacje naftowe, a Rijad przeprowadza naloty na kontrolowane przez nich obszary Jemenu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Arabia SaudyjskaHutiKonflikt na Bliskim Wschodzie
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