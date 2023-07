CNN: pasażer samolotu poczuł woń odchodów, a na skarpetkach miał krew. Pod fotelem była czerwona plama

Pochodzący z Bejrutu dziennikarz Habib Battah o sytuacji, która spotkała go na pokładzie maszyny lecącej 30 czerwca z Paryża do Toronto opowiedział w rozmowie z CNN, opublikowanej na portalu amerykańskiej stacji w czwartek. Jak przyznał, tuż po starcie zdjął buty i zauważył, że na skarpetach ma krew. Woń przypominała mu jednak odchody. Para podróżowała z kotami, dlatego mężczyzna początkowo był przekonany, że za nieprzyjemny zapach odpowiadają jego pupile, które nigdy wcześniej nie podróżowały na pokładzie samolotu.

Krew w samolocie. Przewoźnik wydaje oświadczenie

Linie Air France w oświadczeniu dla CNN poinformowały, że plama na podłodze "wydawała się być krwią wymieszaną z kałem", wskazując, że jeden z pasażerów "poczuł się źle" 29 czerwca podczas lotu z Paryża do Bostonu i otrzymał opiekę medyczną po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych. "Zgodnie z procedurą stosowaną w tego typu sytuacjach zażądano całkowitego oczyszczenia miejsca i uniemożliwiono dostęp do rzędu siedzeń podczas lotu powrotnego" - przekazał francuski przewoźnik. Jednocześnie dodał, że podczas lotu z Paryża do Toronto Battahowi zapewniono sterylne rękawiczki i chusteczki dezynfekujące, które miały pomóc w oczyszczeniu należących do niego rzeczy. W komunikacie wyjaśniono ponadto, że dziennikarz i jego partnerka nie mogli się przesiąść, ponieważ wszystkie miejsca na pokładzie były zajęte.