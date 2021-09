Lot Mombasa-Warszawa. Samolot Enter Air lądował w Addis Abebie. Pasażerowie twierdzą, że na pokładzie doszło do pożaru

Samolot linii Enter Air lecący z Mombasy w Kenii do Warszawy lądował w Addis Abebie w Etiopii. Na pokładzie było 167 osób. Rzecznik linii potwierdził, że doszło do lądowania. Z relacji pasażerów wynika, że z tyłu samolotu, przed wylotem, pojawił się ogień. Z oświadczenia Enter Air wynika, że dym pochodził "najprawdopodobniej z jednego z bagaży".

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktowali się polscy turyści, którzy w piątek wracali z Mombasy w Kenii do Warszawy. Miał to być lot czarterowy polskiej wycieczki. Turyści opisali, że samolot po zabraniu pierwszej grupy do Polski i powrocie do Kenii po drugą grupę, miał 45 minut przerwy pomiędzy tymi dwoma, dziesięciogodzinnymi lotami.