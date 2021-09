Lot Mombasa-Warszawa. Turysta o sytuacji na pokładzie samolotu, zadymieniu i reakcji pasażerów

Samolot linii Enter Air lecący z Mombasy w Kenii do Warszawy lądował w Addis Abebie w Etiopii. Na pokładzie było 167 osób. - Kazano nam zdjąć okulary, pochylić się i zasłonić głowę - tak lądowanie w Etiopii relacjonował w TVN24 pan Marek, jeden z pasażerów.

- Myślę, że to co się wydarzyło w Etiopii, było następstwem tego, co wydarzyło się w Kenii. W Mombasie, kiedy byliśmy tuż przed startem na pokładzie, nagle kapitan zaczął krzyczeć, że mamy natychmiast opuścić pokład i zostawić wszystkie swoje rzeczy, że mamy niczego nie zabierać. Po wyjściu zobaczyliśmy kłęby dymu, które unoszą się znad samolotu, ludzi z obsługi którzy w skafandrach gaszą ten dym, kilka sekund później przyjechała straż lotniskowa i przejęła akcję - mówił w programie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 pan Marek, pasażer samolotu.