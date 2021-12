Interwencja policji w sklepie w Los Angeles. Zbłąkany pocisk trafił nastolatkę

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem czasu lokalnego, w centrum handlowym Burlington w dzielnicy Los Angeles North Hollywood. Jak podało BBC, sklepy były pełne klientów szykujących się do świąt Bożego Narodzenia. Świadkowie i pracownicy sklepu zwrócili uwagę na zachowanie jednego z nich, które opisali jako chaotyczne. Miał on między innymi rozbijać sklepowe gabloty.