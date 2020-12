Próbował zmienić pas, wjechał w ciężarówkę. Seria zderzeń na nagraniach

Trzy osoby zostały ranne w serii zderzeń samochodów osobowych i ciężarówki, do których doszło na drodze ekspresowej w Los Angeles w Kalifornii. Przyczyną wypadku było zachowanie kierowcy pod wpływem alkoholu, który próbował zmienić pas ruchu. Wypadek uchwyciła kamera zamontowana w innym aucie.

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej numer 60 we wschodnim Los Angeles, w stanie Kalifornia. Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę umieszoną w innym aucie widać, jak czarny samochód osobowy próbował gwałtownie zmienić pas ruchu. Wykonując manewr, auto uderzyło w jadącą po prawej stronie ciężarówkę. Na kolejnych nagraniach świadków widać kolejne zderzenia na drodze.

Jak podały lokalne media, trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Kierowca, który doprowadził do wypadku, był pod wpływem alkoholu i trafił do aresztu.