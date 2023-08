Nagie ciało mężczyzny w beczce na plaży. Ustalono tożsamość ofiary

Na plaży niedaleko Los Angeles znaleziono beczkę, a w niej zwłoki młodego mężczyzny. Ofiara została zidentyfikowana jako 32-letni mieszkaniec Kalifornii - przekazało "Los Angeles Times". W rozmowie z dziennikiem członek jego rodziny opisał go jako "dobrego chłopaka", jednak w przeszłości mężczyzna był karany.

Reyenga poinformował również, że beczka po raz pierwszy została zauważona w niedzielę. Wtedy natrafił na nią mężczyzna, który pływał kajakiem w okolicy plaży. Popchnął on beczkę wiosłem w kierunku brzegu. Później nie sprawdził jej zawartości. Będące blisko śledztwa źródło gazety zaznaczyło, że beczka została ostatecznie otwarta, ponieważ podejrzenia wzbudził jej ciężar. Informator dodał, że znajdujące się w środku ciało było nagie.

Zwłoki na plaży Malibu Beach. Ofiara była karana

W rozmowie z dziennikiem partner matki Murphy’ego przekazał, że zmarły mężczyzna dorastał wraz z czterema braćmi w południowym Los Angeles. Po śmierci babci, która, jak wyjaśnił rozmówca gazety, była spoiwem łączącym rodzinę, Murphy przeprowadził się do własnego mieszkania w Sylmar. Był ojcem małego dziecka. W wolnym czasie podnosił ciężary i biegał. - To był dobry człowiek, nie robił żadnych głupot. Nie rozumiem tego, co mu się przytrafiło - powiedział partner matki Murphy’ego.