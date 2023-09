Modelki znalezione martwe w pobliskich budynkach, z obiema kontakt urwał się tego samego dnia

Ciała dwóch modelek w podobnym wieku zostały znalezione w okresie trzech dni w budynkach oddalonych od siebie o półtora kilometra w Los Angeles. Śledczy ustalili, że przynajmniej jedną z kobiet zamordowano. - Jeśli gdzieś tam czai się drapieżca, to musimy go schwytać - powiedział w rozmowie z ABC News ojciec 32-latki.

Dwa dni wcześniej, 10 września, w budynku położonym półtora kilometra dalej w podobnych okolicznościach znaleziono ciało 32-letniej Nichole Coats. Członkowie rodziny weszli do jej mieszkania po tym, jak przez dłuższy czas nie mogli się z nią skontaktować. Przyczyna śmierci Coats do tej pory nie została podana.

Los Angeles. Policja o śmierci dwóch modelek

W rozmowie ze stacją KTLA rodzina Coats przekazała, że kiedy po raz ostatni rozmawiali z 32-latką, ta powiedziała im, że 8 września umówiona jest na randkę. Cytowany przez ABC News ojciec kobiety powiedział, że dwa dni później znalazł ją martwą, "po prostu leżała w łóżku, z wyciągniętą ręką". Jak zaznaczył, początkowo był przekonany, że jego córka "odeszła we śnie", jednak informacja o zabójstwie Mooney wzbudziła jego podejrzenia. - Jeśli gdzieś tam czai się drapieżca, nie mówię, że musi mieć związek ze śmiercią mojego dziecka, to musimy go schwytać - powiedział mężczyzna.