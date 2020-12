Zapłaciła łapówkę, by zapewnić córkom miejsca na uczelni. Aktorka wyszła z więzienia

Lori Loughlin to aktorka znana z roli w serialu familijnym "Pełna chata". Została skazana wraz z mężem po tym, jak w maju obydwoje przyznali się do winy w sprawie udziału w oszustwie mającym na celu zabezpieczenie miejsc dla ich córek na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Rodzice zapłacili 500 tysięcy dolarów łapówki, by przypisać swoim córkom nieprawdziwe osiągnięcia sportowe, które miały ułatwić im dostanie się do jednej z bardziej prestiżowych uczelni w USA.