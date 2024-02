Badania: miliony pacjentów chorują na long COVID. Problem dotyczy też dzieci i kobiet w ciąży

Naukowcy z Society for Maternal-Fetal Medicine, amerykańskiej organizacji działającej na rzecz poprawy jakości leczenia matek i dzieci, w poniedziałek przekazali, że u jednej na 10 kobiet, które przeszły zakażenie COVID-19 w ciąży, zaobserwowano symptomy związane z tzw. long COVID. 9,3 proc. kobiet zgłosiło objawy sześć miesięcy lub później po zakażeniu. Wśród objawów najczęściej wymieniały one uczucie zmęczenia nawet po niewielkiej aktywności fizycznej lub umysłowej.

Naukowcy dokonali tych ustaleń, wykorzystując dane z National Institutes of Health's Recover Initiative, projektu stworzonego w celu określenia długoterminowych skutków zakażenia koronawirusem u dorosłych i dzieci. "Miliony Amerykanów cierpią na long COVID" - czytamy na stronie projektu. Analiza Society for Maternal-Fetal Medicine wskazuje jednak, że odsetek kobiet, które przeszły long COVID jest niski w porównaniu z odsetkiem osób z jego objawami w całej populacji Stanów Zjednoczonych. - Może to wynikać z faktu, że generalnie rzadziej pojawiają się u nich medyczne komplikacje. Są młodsze. Może być również tak, że mają inną odpowiedź immunologiczną - mówi dr Torri Metz, cytowana przez CNN ekspertka w zakresie położnictwa i ginekologii oraz współautorka nowego badania.

Long COVID - miliony dzieci z objawami

Nowe ustalenia Society for Maternal-Fetal Medicine zbiegły się w czasie z opublikowaniem przez czasopismo medyczne "Pediatrics" artykułu, w którym specjaliści z Children's Hospital Los Angeles (CHLA) we współpracy z National Institutes of Health's Recover Initiative przeanalizowali dane na temat zakażeń koronawirusem u amerykańskich dzieci. Z analizy wynika, że long COVID mogło przejść nawet sześć milionów nieletnich Amerykanów. Badania sugerują, że większość młodych osób ostatecznie wyzdrowiała, ale jedna trzecia mierzyła się z objawami nawet rok po zakażeniu. Kaszel, duszności, ucisk w klatce piersiowej oraz zmęczenie - to najczęstsze objawy u dzieci.