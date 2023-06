Londyn. Znaleziono zwłoki czteroosobowej rodziny. To Polacy - potwierdza policja

W dzielnicy Hounslow w zachodnim Londynie odkryto w piątek ciała czteroosobowej rodziny. Londyńska policja przekazała, że to Polacy. Służby poinformowały, że obecnie nie poszukują innych osób w związku z tą sprawą.

Jak przekazała londyńska policja, ofiary to 39-letni Michał, 35-letnia Monika oraz ich dwójka dzieci 11-letnia Maja i trzyletni Dawid. Policja dodała, że ich krewni zostali powiadomieni o zdarzeniu. Przeprowadzone zostaną sekcje zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonów.

Cztery ciała znalezione w domu

Do zdarzenia doszło na Staines Road w Hounslow w zachodnim Londynie. Funkcjonariusze zostali wezwani w piątek po godzinie 15 przez zaniepokojonych sąsiadów. By dostać się do mieszkania na pierwszym piętrze, policjanci użyli siły. W środku znaleźli cztery ciała - relacjonował reporter TVN24 Maciej Woroch.