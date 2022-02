W barze w Londynie zawaliła się antresola. Ranni klienci lokalu

W pubie we wschodnim Londynie zawaliła się antresola, na której znajdowali się klienci lokalu. W wyniku zdarzenia rannych zostało 13 osób, z których trzy odniosły poważne obrażenia.

Służby ratunkowe zostały wezwane do pubu w londyńskiej dzielnicy Hackney Wick w sobotę około godziny 17 czasu lokalnego – podało BBC. W wyniku zawalenia się antresoli rannych zostało 13 osób, z czego trzy doznały ciężkich obrażeń. Cztery osoby hospitalizowano.

Zawaliła się antresola w londyńskim pubie

Londyńska straż pożarna poinformowała, że w trakcie akcji ratunkowej konieczne było użycie drabiny, by uwolnić osoby, które pozostawały na fragmencie antresoli, który się nie zapalił.

W barze tłok, bo oglądali mecz

Właściciele pubu Two More Years we wpisie w mediach społecznościowych przekazali, że lokal pozostaje na razie zamknięty. "Nasze myśli są ze wszystkimi, którzy ucierpieli" - napisano.