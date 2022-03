Atak Rosji na Ukrainę. Zełenski: niektórzy członkowie NATO są zahipnotyzowani rosyjską agresją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemówił, we wtorek, do - zgromadzonych w Londynie - przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF). Oświadczył, że "wszyscy jesteśmy celem Rosji". Stwierdził, że NATO jest "najsilniejszym sojuszem na świecie", ale "niektórzy członkowie tego sojuszu są zahipnotyzowani rosyjską agresją".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał z Kijowa poprzez łącze wideo. - Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi - mówił. Ponownie zaapelował o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i przekonywał, że Europa powinna to zrobić także w swoim własnym interesie. - Łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej oni przyjdą do was - przekonywał.