Po zabójstwie Polaka "po prostu zniknął". Po czterech dekadach usłyszał wyrok

Sprawa rozwiązana po prawie 40 latach

W 2013 roku londyńska policja metropolitalna zaczęła wracać do nierozwiązanych zbrodni z przeszłości i śmierć Szalajki była jedną z tych, które wybrano do ponownego zbadania. W trakcie nowego śledztwa okazało się, że pobrane w 1984 roku i znajdujące się w bazie danych odciski palców pasują do odcisków palców mężczyzny o nazwisku Paul Bryan, ale detektywi mieli trudności z jego znalezieniem, ponieważ z zapisów "wyglądało na to, że po prostu zniknął".