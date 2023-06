Śmierć polskiej rodziny w Londynie. Brytyjska policja: kobieta została zamordowana

czytaj dalej

Książę William, brytyjski następca tronu, powiedział w wywiadzie udzielonym gazecie "The Sunday Times", że przygotowuje działania, które mają pomóc w uporaniu się z bezdomnością w całym kraju. Jak dodał, będzie to "naprawdę duży projekt". Przypomniał, że gdy był dzieckiem, jego matka, księżna Diana, uwrażliwiała go na problem bezdomności.