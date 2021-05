Sadiq Khan zwyciężył w Londynie. Pozostanie burmistrzem na drugą kadencję

Kadencja skrócona do trzech lat

To mniejsza różnica niż wskazywały przedwyborcze sondaże. Część z nich wskazywała, że Khan nawet ma szanse zwyciężyć już dzięki głosom pierwszego wyboru, co nie udało się dotychczas żadnemu burmistrzowi Londynu, zaś jeśli doszłoby do drugiej rundy - pokonałby Baileya stosunkiem głosów około 60 procent do 40 procent.