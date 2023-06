Zapłonęła lodówka, po 30 minutach paliły się 24 piętra. Sześć lat temu w pożarze wieżowca zginęły 72 osoby

Pierwsze wezwanie do pożaru w Grenfell Tower strażacy otrzymali dokładnie o godz. 0.54. Dzwonił Behailu Kebede, mieszkaniec jednego z lokali na czwartym piętrze. W jego kuchni zaczęła palić się lodówka, obudził go alarm przeciwpożarowy. Mężczyzna wyprowadził z budynku dwie mieszkające z nim kobiety i ostrzegł sąsiadów. Następnie sam wyszedł na zewnątrz. Kilka minut po godz. 1 w mieszkaniu Kebede pojawili się pierwsi strażacy. Na nagraniu udostępnionym później przez służby widać, że do kuchni weszli dopiero po siedmiu minutach sprawdzania innych pomieszczeń. Z samym pożarem lodówki poradzili sobie szybko. Tyle że ogień wcześniej zdążył przedostać się przez okno na elewację budynku.