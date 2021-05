Pożar 19-piętrowego budynku mieszkalnego w Londynie. Do akcji skierowano ponad setkę strażaków

Mieszkańcy apelowali do władz

Budynki w Poplar powstały w 2005 roku. Brytyjski "Guardian" zwrócił uwagę, że są one częściowo pokryte płytami kompozytowymi, które wykorzystano również w przypadku Grenfell Tower. Mieszkańcy kompleksu New Providence Wharf naciskali na władze, by wymienić okładziny. W 2019 roku wysłali w tej sprawie petycję do lokalnej rady, zarzucając deweloperowi i właścicielom nieruchomości niedochowanie zasad bezpieczeństwa.