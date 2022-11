Lider Just Stop Oil aresztowany. Planował "największe zakłócenie porządku w historii Wielkiej Brytanii"

Roger Hallam, współzałożyciel i jeden z liderów działającej na rzecz środowiska naturalnego organizacji Just Stop Oil, został aresztowany w niedzielę wieczorem - donosi "The Sun", powołując się na informacje przekazane przez londyńską policję. Zatrzymanie 56-latka miało związek z planowaną przez jego grupę blokadą obwodnicy brytyjskiej stolicy.

O tym, że organizacja Just Stop Oil zamierza zablokować autostradę M25, czyli obwodnicę Londynu, policję poinformowało samo "The Sun". Jak pisze na swojej stronie gazeta, jej dziennikarze dostali się na środowe spotkanie grupy i przekazali funkcjonariuszom nagrania, z których wynikało, że taka blokada jest w planach aktywistów.

Roger Hallam EVERT ELZINGA/EPA/PAP

- To nie będzie jedynie kolejna akcja. To potencjalnie najbardziej znaczący akt nieposłuszeństwa obywatelskiego od wielu dekad. Jeśli (blokada - red.) potrwa dwa dni, w porządku. Jeśli trzy lub cztery, będzie największym zakłóceniem porządku w historii Wielkiej Brytanii - mówił Hallam, którego głos słychać na jednym z nagrań. Inni słyszalni w tle członkowie organizacji przekonywali, że "nie zamierzają się cofać", a akcja jest "niemożliwa do zatrzymania".

Lider Just Stop Oil zatrzymany

W niedzielę funkcjonariusze pojawili się pod domem 56-latka w południowym Londynie. "The Sun" podaje, że na miejscu nie zastali aktywisty, jednak dysponowali sądowym nakazem przeszukania i weszli do środka. Zabezpieczyli tam dowody, m.in. laptop Hallama. Tego samego dnia policja poinformowała o aresztowaniu lidera Just Stop Oil. Jest on podejrzewany o konspirację mającą na celu naruszenie porządku publicznego.

Extinction Rebellion i Just Stop Oil podczas protestu w Londynie. Shutterstock

"The Sun" dodaje, że w niedzielę, w związku z planowaną blokadą autostrady M-25, zatrzymano także dwóch innych członków organizacji. Gdyby aktywiści zrealizowali swoje plany, sparaliżowana zostałaby droga, z której każdego dnia korzysta ok. 200 tysięcy osób. - Mamy powody, by podejrzewać, że grupa Just Stop Oil zamierzała zakłócić główne sieci autostrady, podejmując lekkomyślne działania, które mogłyby spowodować poważne szkody dla społeczeństwa - podkreślił cytowany przez gazetę Matt Twist, zastępca komisarza londyńskiej policji.

Choć policja udaremniła blokadę autostrady na planowaną przez Just Stop Oil skalę, w poniedziałek rano aktywiści i tak pojawili się w kilku jej punktach. Blokowali zjazdy i rozwieszali na pomostach nad drogą transparenty ze swoimi hasłami - informuje "The Sun".

Aktywiści klimatyczni oblewają obrazy

Just Stop Oil to organizacja zrzeszająca aktywistów klimatycznych, która za pomocą oporu obywatelskiego chce nakłonić brytyjski rząd do wstrzymania nowych licencji na paliwa kopalne i ich produkcji. Grupa od kilku tygodni organizuje różnego rodzaju demonstracje, mające zwrócić uwagę społeczeństwa na zbliżającą się ich zdaniem katastrofę klimatyczną.

Aktywistki klimatyczne oblały "Słoneczniki" van Gogha w National Gallery STOP OIL/EPA/PAP

Autor:kgo//az

Źródło: "The Sun", tvn24.pl