"Rodzaj zamachu stanu w środku Londynu". Przejęty budynek, drzwi zamknięte dla ambasadora

Kyaw Zwar Minn, ambasador Mjanmy w Wielkiej Brytanii, poinformował w środę wieczorem, że jego zastępca wraz z attache wojskowym przejęli znajdujący się w centrum Londynu budynek placówki i nie wpuszczają go do środka. Dyplomata spędził noc w swoim samochodzie.

Reakcja brytyjskich władz

Protesty pod budynkiem ambasady

Przed budynkiem ambasady zebrała się niewielka grupa protestujących. - To mój budynek. Muszę wejść do środka. To dlatego tutaj czekam - mówił do nich ambasador. Jak poinformowała policja, nikt nie został zatrzymany w związku z protestem.