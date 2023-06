Książę Harry stanął przed Sądem Najwyższym. Trwa przesłuchanie

We wtorek w brytyjskim Sądzie Najwyższym książę Harry zeznaje w procesie przeciwko Mirror Group Newspapers (MGN), wydawcy brytyjskich tabloidów. Syn Karola III twierdzi, że dziennikarze kilku gazet nielegalnie zdobywali informacje na jego temat, m.in. włamując się do jego telefonu. - Doświadczam wrogości ze strony prasy, odkąd się urodziłem - powiedział w sądzie Harry.

Proces księcia Harry'ego. O co chodzi?

Książę Harry i kilkoro innych celebrytów złożyło pozew, w którym twierdzą, że dziennikarze "Daily Mirror", "Sunday Mirror" i "People" zdobywali informacje na temat ich prywatnego życia za pomocą niezgodnych z prawem metod, w tym poprzez włamywanie się do poczty głosowej ich telefonów. W pozwie wskazano na 207 artykułów prasowych opublikowanych między 1991 a 2011 rokiem, z czego 148 - z lat 1996-2020 - dotyczyło księcia Harry'ego. Mirror Group Newspapers przyznała już, że dopuszczała się włamywania do telefonów, ale nie w przypadkach, których dotyczy proces.

Czego Harry musi dowieść

Przed rozprawą BBC zauważało, że w swoich zeznaniach Harry musi jak najlepiej wykazać, że padł ofiarą włamania do telefonu i "nielegalnego zbierania informacji". Jego wystąpienie skupiać się ma na 33 przykładowych artykułach z wspomnianych tabloidów, dotyczących wydarzeń z jego życia z lat 1996-2009. Musi odnieść się do każdej z tych publikacji i wskazać, dlaczego uważa, że przygotowując je, gazety stosowały bezprawne sposoby. Musi przedstawić fakty lub przekonujące dowody na poparcie swoich twierdzeń. BBC wskazuje, że może być to trudnym zadaniem, bo po stronie grupy MGN stoi prawnik Andrew Green KC, znany jako "nieustraszony i przerażający" podczas przesłuchań oraz jako "bestia w sądzie".

Przesłuchanie księcia Harry'ego

Według BBC, Andrew Green naciskał na Harry'ego, aby podawał konkretne szczegóły. Argumentował też, że niektóre artykuły zostały napisane przez gazety grupy MGN jako kontynuacja innych artykułów konkurencyjnych mediów. Harry odpowiadał, że dziennikarze "desperacko szukali czegoś na temat rodziny królewskiej " i "każdy element naszego życia prywatnego jest interesujący dla opinii publicznej". "To, że wcześniej pojawiła się jakaś historia, nie oznacza to, że nie próbowano jej rozwinąć" - wskazał.

BBC publikuje oświadczenie Harry'ego

BBC dotarło do kopii pisemnego oświadczenia księcia, które zostało przedstawione w sądzie. Harry pisze w nim, że decyzja o przeprowadzce do Kalifornii wraz z żoną Meghan Markle była "w dużej mierze (...) spowodowana ciągłą ingerencją, podżeganiem do nienawiści i nękaniem przez prasę tabloidową w każdym aspekcie naszego życia prywatnego, co miało druzgocący wpływ na nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie". Wskazał też, że para była bardzo zaniepokojona o bezpieczeństwo swojego syna.