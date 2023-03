Książę Harry stawił się przed sądem w Londynie

Pozew przeciwko firmie Associated Newspapers - jednego z największych wydawców gazet na Wyspach Brytyjskich, m.in. tabloidu "Daily Mail" - złożony został w 2022 roku. Związany był z domniemanymi naruszeniami prywatności, których miały dopuścić osoby współpracujące z Associated Newspapers.

Książę Harry przed sądem

Pozew złożony został wspólnie przez księcia Harry'ego oraz m.in. Eltona Johna i jego męża Davida Furnisha oraz aktorki Elizabeth Hurley i Sadie Frost. Kancelaria prawna Hamlins, która reprezentuje księcia Harry'ego oraz Sadie Frost, informowała w październiku 2022 roku, że działanie Associated Newspapers miało polegać m.in. na "wynajmowaniu prywatnych detektywów do potajemnego umieszczania urządzeń do podsłuchiwania w samochodach i domach" i "zlecaniu osobom fizycznym potajemnego podsłuchiwania i nagrywania prywatnych rozmów telefonicznych".

Zgodnie z komunikatem prawników, na zlecenie spółki miało dochodzić także do przekazywania pieniędzy na rzecz funkcjonariuszy policji za udzielanie wewnętrznych, wrażliwych informacji, do podszywania się pod inne osoby w celu uzyskania informacji medycznych z prywatnych placówek zdrowotnych, a także do uzyskiwania dostępu do kont bankowych i transakcji finansowych "za pomocą nielegalnych środków i manipulacji".