Kevin Spacey przed sądem. Rusza proces po oskarżeniach o napaści seksualne

Kevin Spacey w środę rano po raz pierwszy pojawił się w londyńskim sądzie w związku z procesem dotyczącym zarzucanych mu napaści seksualnych - poinformował Reuters. Aktor nie przyznaje się do winy, grozi mu nawet dożywocie.

Właściwy start procesu został jednak finalnie przełożony na piątek, kiedy to prokuratura formalnie rozpocznie postępowanie przeciwko aktorowi. Spacey oskarżany jest m.in. o doprowadzenie do stosunku seksualnego bez zgody drugiej osoby. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Ocenia się, że proces potrwa 3-4 tygodnie. Jeśli aktor zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.