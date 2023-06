"New York Times": eksperci już wcześniej ostrzegali przed możliwą katastrofą Titana

Pięć lat temu eksperci wielu ekspertów jednomyślnie ostrzegało i pisało, że ma obawy dotyczące prac nad łodzią Titan i planów eksploracji wraku Titanica za jej pomocą – pisze "New York Times". Portal The New Republic informuje, że jeden z pracowników firmy został zwolniony za zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Już w 2018 roku eksperci ostrzegali firmę OceanGate, że jej eksperymentalna łódź podwodna może ulec "katastrofalnym" problemom podczas wyprawy do wraku Titanica - informuje "New York Times". Jak pisze amerykański dziennik, list do OceanGate podpisało kilkudziesięciu specjalistów ze stowarzyszenia Marine Technology Society (MTS).

Ostrzegali oni i mieli "jednomyślnie (wyrażane) obawy" na temat prac nad łodzią Titan i planów eksploracji wraku Titanica za jej pomocą. Obawy budziły odmowy szefa firmy, by stosować się do wskazówek i branżowych standardów wyznaczanych przez międzynarodowe stowarzyszenie DNV w sprawie tworzenia sprzętów podmorskich.

List został zaadresowany do szefa spółki, Stocktona Rusha. Biznesmen jest jedną z pięciu osób w łodzi, która zaginęła podczas próby dotarcia do wraku. - Branża łodzi podwodnych miała znaczące obawy na temat strategii budowania statku przeznaczonego do ekspedycji w głębokim morzu bez podążania za istniejącymi wytycznymi bezpieczeństwa - powiedział dziennikowi szef MTS William Kohnen.

Łódź nie została poddana certyfikacji przez DNV

Na swojej stronie internetowej OceanGate, która prowadzi wycieczki do wraku Titanica od 2021 r., tłumaczy że zbudowana z włókna węglowego i tytanu łódź nie została poddana certyfikacji przez DNV, bo proces ten trwa latami.

Jak pisze portal The New Republic, MTS nie był jedyną instytucją wyrażającą obawy o bezpieczeństwo Titana. W 2018 r. David Lochridge, dyrektor firmy odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów, został zwolniony z firmy po tym, jak nie dał zgody na testy Titana z udziałem załogi.

Lochridge twierdził, że bezzałogowe testy mniejszego prototypu łodzi wykazały wady konstrukcji i podatność materiału na uszkodzenia na dużej głębokości.

Łódź podwodna zaginęła na Oceanie Atlantyckim Reuters

Elementy łodzi "wyglądały na zaimprowizowane"

W 2022 r. w trakcie nagrywania reportażu telewizji CBS z rejsu do wraku Titanica na pokładzie Titana, dziennikarz stacji David Pogue zauważył, że wiele elementów łodzi "wyglądało na zaimprowizowane". Chodziło m.in. o moduł kontrolny, za pomocą którego łodzią sterowano.

Pasażerowie rejsu kosztującego 250 tys. dolarów musieli też podpisać umowę, w której znajdowało się ostrzeżenie, że łódź jest eksperymentalna i nie została poddana certyfikacji przez żadną organizację, a podróż może zakończyć się obrażeniami lub śmiercią.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/adso

Źródło: PAP