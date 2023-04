Austin: liczymy, że Szwecja stanie się członkiem NATO jeszcze przed lipcowym szczytem Sojuszu 

Stany Zjednoczone nie mogą się doczekać przyjęcia Szwecji jako członka NATO, liczmy, że stanie się to jeszcze przed zbliżającym się lipcowym szczytem Sojuszu w Wilnie - powiedział w środę podczas wizyty w tym kraju sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Jego szwedzki odpowiednik Pal Jonson wyraził podobną nadzieję.

- Nie możemy się doczekać, aby wkrótce powitać Szwecję jako 32. (członka NATO - red.). Żeby było jasne, nie możemy się doczekać, aż stanie się to przed lipcowym szczytem – powiedział Austin na konferencji prasowej podczas swojej wizyty w Sztokholmie. Szczyt odbędzie się w dniach 11-12 lipca.

- Zachęcamy naszych sojuszników, Turcję i Węgry, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe - dodał sekretarz obrony USA.