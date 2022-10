Liz Truss przegrała pojedynek z główką sałaty. O co chodzi w żarcie brytyjskiego tabloidu

Pod koniec ubiegłego tygodnia Liz Truss odwołała ze stanowiska powołanego przez siebie kilka tygodni wcześniej ministra finansów Kwasiego Kwartenga. Jego miejsce zajął Jeremy Hunt , w przeszłości między innymi szef brytyjskiej dyplomacji. Szybko ogłosił on niemal całkowite wycofanie się z cięć podatkowych forsowanych przez Truss. W praktyce oznaczało to rezygnację z większej części jej programu.

Liz Truss i sałata - o co chodzi?

Dlaczego akurat sałata lodowa? Wszystko rozpoczęło się od artykułu w "The Economist", w którym określono Truss mianem "Lodowej Damy", czyli po angielsku "The Iceberg Lady". Dziennikarze "Daily Star" skojarzyli ten przydomek z angielską nazwą sałaty lodowej (iceberg salad - red.) i postanowili sprawdzić, co będzie trwalsze: zachowujące świeżość ok. 10 dni warzywo czy kadencja szefowej rządu.