Liz Truss najkrócej rządzącą premier Wielkiej Brytanii

Nigeryjskie władze mogą wykorzystywać nawiedzające Nigerię powodzie jako pretekst, by ograniczyć dostawy LNG metanowcami do państw Unii Europejskiej, co może doprowadzić do wzrostu cen gazu w Europie - uważają eksperci telewizji CNN Portugal. Dodają, że działania te mogą być motywowane przez Rosję.