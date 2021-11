Litwa zaostrza stan wyjątkowy na granicy z Białorusią 

Zaostrzenie stanu wyjątkowego

Zaostrzony stan wyjątkowy będzie obowiązywał w strefie przygranicznej z Białorusią i sięgał pięć kilometrów w głąb kraju. Tym stanem zostaną też objęte miejsca zakwaterowania migrantów. Migranci będą mieli m.in. ograniczone prawo do korespondencji i rozmów telefonicznych z wyjątkiem możliwości zwracania się do instytucji i organów państwowych.

- Obserwując sytuację i działania reżimu białoruskiego, to, co się dzieje na granicy z Polską, uświadamiając sobie, że do podobnej sytuacji może dojść również u nas (…), powinniśmy zrobić wszystko, by chronić i zabezpieczyć nasze granice – mówiła podczas porannego wtorkowego posiedzenia rządu szefowa MSW Agne Bilotaite.