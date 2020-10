"Na pewno nie jest to jakiś radykalny zwrot ku konserwatyzmowi"

Politolog Mindaugas Jurkynas ocenia, że choć na Litwie wybory parlamentarne wygrała centroprawica, nie jest to przypadek rewolucji konserwatywnej. Jak podkreślił, zwycięzcy zamierzają utworzyć koalicję z dwoma partiami liberalnymi.

Wybory do sejmu na Litwie, które odbywają się w dwóch turach, zakończyły się w niedzielę 25 października . Najwięcej mandatów w jednoizbowym 141-osobowym parlamencie zdobył Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) – 50. Konserwatyści wspólnie z dwiema partiami liberalnymi: Litewskim Ruchem Liberałów (LRLS) – 13 mandatów i Partią Wolności (LP) – 11 mandatów (wspólnie 74 mandaty) przystąpili do redagowania umowy koalicyjnej i tworzenia rządu. Litewski Związek Rolników i Zielonych (LZVS), który w ustępującej koalicji rządzącej był decydującą siłą, w tych wyborach uzyskał 32 mandaty.

- Koalicjanci konserwatystów to dwie partie liberalne, przy czym jedna jest liberalna gospodarczo, a druga obyczajowo. Partia Wolności ma na sztandarach prawa mniejszości seksualnych, legalizację marihuany, itd., a więc to jest bardzo dalekie od tego, co rozumielibyśmy jako hasła konserwatywne - ocenił politolog Mindaugas Jurkynas w rozmowie z Polską Agencją Prasową.